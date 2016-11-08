В городе Фукуока на юге Японии провалилась часть улицы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В городе Фукуока на юге Японии сегодня ночью произошел обвал части улицы, что отрезало часть города от водо- и газоснабжения, жертв нет, передает УНН со ссылкой на Abc News.
Как сообщили чиновники города Фукуока, причины разрушения выясняет следствие. Однако, скорее всего, это связано со строительством рядом метро, которое вызвало небольшие разрушения в 2014 году в других местах улицы.
"Обвал улицы - это несчастный случай, который не должен был случиться. Мы должны предотвратить вторичные несчастные случаи, и будем делать все возможное, чтобы восстановить важную часть инфраструктуры города", - сказал мэр Фукуока Соитиро Такашима.
Отметим, Фукуока - город с населением более 1,5 миллионов человек, находится около 1000 километров (620 миль) к северо-западу от Токио. Массовый обвал произошел в оживленном районе Хаката, главном деловом и развлекательном центре города.
Как сообщал УНН, 29 октября в результате ДТП в Японии травмировались 19 человек.