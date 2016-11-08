В городе Фукуока на юге Японии провалилась часть улицы

Как сообщили чиновники города Фукуока, причины разрушения выясняет следствие. Однако, скорее всего, это связано со строительством рядом метро, которое вызвало небольшие разрушения в 2014 году в других местах улицы.

"Обвал улицы - это несчастный случай, который не должен был случиться. Мы должны предотвратить вторичные несчастные случаи, и будем делать все возможное, чтобы восстановить важную часть инфраструктуры города", - сказал мэр Фукуока Соитиро Такашима.

Отметим, Фукуока - город с населением более 1,5 миллионов человек, находится около 1000 километров (620 миль) к северо-западу от Токио. Массовый обвал произошел в оживленном районе Хаката, главном деловом и развлекательном центре города.

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