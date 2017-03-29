У міській раді Луцька обстріл польського консульства вважають провокацією
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 29 березня. УНН. Міська рада Луцька готується засудити обстріл з гранатомета консульства Польщі. Депутати на сесії підготують проект звернення до центральних органів влади про якнайшвидше розслідування інциденту, заявив сьогодні на сесії міськради секретар ради Ігор Поліщук, передає УНН.
Секретар ради публічно закликав волинських силовиків розслідувати цей “кричущий факт”.
“Вважаю, що це відверта провокація з метою погіршити стосунки з сусідами поляками”, наголосив І.Поліщук.
Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.
Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.
При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення “провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку”.