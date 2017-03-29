В городском совете Луцка обстрел польского консульства считают провокацией
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 29 марта. УНН. Городской совет Луцка готовится осудить обстрел из гранатомета консульства Польши. Депутаты на сессии подготовят проект обращения к центральным органам власти о скорейшее расследование инцидента, заявил сегодня на сессии горсовета секретарь совета Игорь Полищук, передает УНН.
Секретарь совета публично призвал волынских силовиков расследовать этот "вопиющий факт".
"Считаю, что это откровенная провокация с целью ухудшить отношения с соседями поляками", подчеркнул И.Полищук.
Как сообщили в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубенской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната , пострадавших нет.
Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрей Дещица и пообещало направить ноту протеста за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.
При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение "провокацией против генконсульства Польши в Луцке".