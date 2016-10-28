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У місії ОБСЄ є люди, які працюють на Росію — П.Клімкін

У місії ОБСЄ є люди, які працюють на Росію — П.Клімкін

Київ • УНН

 • 12648 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У місії ОБСЄ є люди, які працюють на Російську Федерацію. Про це під час інтерв’ю в ефірі “24 каналу” заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

“У місії ОБСЄ приблизно 800 спостерігачів для всієї території, вони мають контролювати і всю територію Донбасу, і неконтрольовану ділянку кордону. Проблема ефективності місії в тому, що всередині є ті, хто працює на Росію, і ми це прекрасно розуміємо. Є люди, які намагаються передати далі інформацію з цієї місії, і ми робимо місію такою, щоб вона не зашкодила нашим інтересам”, — зазначив міністр.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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