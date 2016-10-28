В миссии ОБСЕ есть люди, которые работают на Россию - П.Климкин

"В миссии ОБСЕ примерно 800 наблюдателей для всей территории, они должны контролировать и всю территорию Донбасса, и неконтролируемый участок границы. Проблема эффективности миссии в том, что внутри есть те, кто работает на Россию, и мы это прекрасно понимаем. Есть люди, которые пытаются передать дальше информацию из этой миссии, и мы делаем миссию такой, чтобы она не повредила нашим интересам", - отметил министр.