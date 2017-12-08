У Мін'юсті розповіли, з чим пов'язують сьогоднішній обшук НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Міністерстві юстиції України не виключають, що сьогоднішній обшук, який провели співробітники НАБУ, може бути пов'язаний з фінансовими претензіями відомства до компанії ДТЕК. Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявила перший заступник міністра юстиції України Наталія Бернацька, передає кореспондент УНН.
"Чомусь в той період, коли ми подали позов про компенсацію держави витрачених грошей і намагаємось стягнути їх, ми отримуємо такий "бєзпрєдєл" від НАБУ," - заявила вона.
Н.Бернацька розповіла, що у провадженні НАБУ перебуває справа щодо виплати Україною компенсації компанії "Золотий мандарин", яка у 2009 році передала на зберігання "Київенерго" мазут, який в подальшому був витрачений і не повернутий власнику.
Враховуючи це, компанія звернулась до ЄСПЛ з вимогою, щоб держава Україна виплатила за використаний мазут грошову компенсацію. У 2015 році уповноважений Кабінету міністрів україни у справах ЄСПЛ підписав документ, який врегульовує спірну ситуацію, а ЄСПЛ у свою чергу зняв з України обов'язок компенсації витрат компанії "Золотий мандарин", зобов'язавши державу виконати рішення вітчизняних судів з повернення вартості витраченого мазуту. У результаті в цьому році Міністерство юстиції звернулося з позивом до "Київенерго", який входить до складу ДТЕК, повернути державі суму компенсації.
Як повідомляв УНН, Мін'юст вимагає від Генпрокурора Ю.Луценка надати правову оцінку обшуку з боку НАБУ.
У НАБУ назвали обшуки у Мін'юсті невідкладними слідчими діями.