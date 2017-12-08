В Минюсте рассказали, с чем связывают сегодняшний обыск НАБУ

"Почему в тот период, когда мы подали иск о компенсации государства потраченных денег и пытаемся взыскать их, мы получаем такой "беспредел" от НАБУ", - заявила она.

Н.Бернацкая рассказала, что в производстве НАБУ находится дело о выплате Украиной компенсации компании "Золотой мандарин", которая в 2009 году передала на хранение "Киевэнерго" мазут, который в дальнейшем был потрачен и не возвращен владельцу.

Учитывая это, компания обратилась в ЕСПЧ с требованием, чтобы государство Украина выплатило за использованный мазут денежную компенсацию. В 2015 году уполномоченный Кабинета министров Украины по делам ЕСПЧ подписал документ, который регулирует спорную ситуацию, а ЕСПЧ в свою очередь снял с Украины обязанность по компенсации расходов компании "Золотой мандарин", обязав государство выполнить решение отечественных судов по возврату стоимости потраченного мазута. В результате в этом году Министерство юстиции обратилось с позывом к "Киевэнерго", которое входит в состав ДТЭК, вернуть государству сумму компенсации.

Как сообщал УНН, Минюст требует от Генпрокурора Ю.Луценко дать правовую оценку обыска со стороны НАБУ.

В НАБУ назвали обыски в Минюсте неотложными следственными действиями.