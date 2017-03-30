У Мін’юсті розповіли, що планується змінити у законі про діяльність НАЗК

"Прем’єр вчора дав доручення Міністерству юстиції почати розробку змін до закону, які приберуть ті інституційні помилки, які були допущені – це формування одноособового керівництва даного органу, проведення оперативного конкурсу і приведення НАЗК у нормальну роботу. Тому, буквально з завтрашнього дня починаємо розробляти ці законодавчі зміни, ми їх презентуємо громадськості і внесемо до Кабінету міністрів і до парламенту", - сказав він.

Також він назвав ключові та інноваційні зміни, які буде внесено до закону.

"Інноваційним буде те, що ми приберемо колегіальність, у нас зараз фактично колегіальна безвідповідальність. Коли кожен з керівників НАЗК, які отримують заробітні плати понад 100 тис. грн на місяць розповідають, що це не їхня проблема, що не працює електронний реєстр. Ми пропонуємо, щоб це був одноосібний керівний орган, тобто один керівник, з якого можна було б спитати, якщо є якісь питання у роботі органу. Друга інновація – ми пропонуємо, щоб був введений інститут зовнішнього аудиту діяльності НАЗК, щорічний, тому що є неприпустимим, коли вони, фактично, живуть самі по собі і не виконують свої функції і немає можливості їх перевірити, згідно з чинною редакцією закону. Третя інновація – ми фактично пропишемо дуже стислі терміни перезавантаження, для того, щоб НАЗК запрацювало вже в новому нормальному режимі до третьої хвилі декларування. Тобто, за цей рік треба буде усунути всі ці помилки, які вони допустили, фактично, їхню бездіяльність", - розповів він.

Нагадаємо, Мін’юст розпочав роботу над законопроектом для унормування діяльності НАЗК.