В Минюсте рассказали, что планируется изменить в законе о деятельности НАПК

"Премьер вчера дал поручение Министерству юстиции начать разработку изменений в закон, которые уберут те институциональные ошибки, которые были допущены - это формирование единоличного руководства данного органа, проведение оперативного конкурса и приведения НАПК в нормальную работу. Поэтому, буквально с завтрашнего дня начинаем разрабатывать эти законодательные изменения, мы их представляем общественности и внесем в Кабинет министров и в парламент ", - сказал он.

Также он назвал ключевые и инновационные изменения, которые будут внесены в закон.

"Инновационным является то, что мы уберем коллегиальность, у нас сейчас фактически коллегиальная безответственность. Когда каждый из руководителей НАПК, которые получают заработные платы свыше 100 тыс. грн в месяц, рассказывают, что это не их проблема, что не работает электронный реестр. Мы предлагаем, чтобы это был единоличный руководящий орган, то есть один руководитель, с которого можно было бы спросить, если есть вопросы в работе органа. Вторая инновация - мы предлагаем, чтобы был введен институт внешнего аудита деятельности НАПК, ежегодный, так как недопустимо, когда они, фактически, живут сами по себе и не выполняют свои функции и нет возможности их проверить, согласно действующей редакции закона. Третья инновация - мы фактически пропишем очень сжатые сроки перезагрузки, для того, чтобы НАПК заработало уже в новом нормальном режиме до третьей волны декларирования. То есть, за этот год надо будет устранить все эти ошибки, которые они допустили фактически их бездеятельность", - рассказал он.

Напомним, Минюст начал работу над законопроектом для нормализации деятельности НАПК.