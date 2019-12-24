У Мін’юсті розповіли про спрощений доступ до архівного фонду
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Міністерство юстиції України та державна архівна служба спростила доступ до Національного архівного фонду, зокрема, змінили умови користування архівними документами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мін’юсту.
"Міністерство юстиції разом з Державною архівною службою роблять крок назустріч користувачам архівних матеріалів. Зміни, передбачені наказом (набув чинності 20 грудня 2019 р.), знімають найбільш болючі питання у стосунках між архівною службою та її клієнтами", – зазначив перший заступник міністра юстиції Євгеній Горовець.
За його словами, наказ містить чотири важливі блоки. По-перше, скасовано необґрунтовану норму про можливість повторної видачі оригіналів документів не раніше ніж через 3 місяці після повернення їх до архівосховища.
"Другий блок пов’язаний з видами технічних засобів, за допомогою яких користувачі можуть копіювати документи. У попередній версії наказу був вичерпний перелік засобів – телефони, фотоапарати, планшетні комп’ютери. При цьому не згадувалися, наприклад, сканери. Відповідне обмеження відтепер скасовано", - зазначив Горовець.
Третій крок, за його словами, це скасування заборони копіювати власними технічними засобами великоформатних документів (більше А4), справ з товщиною корінця більше 4 см, стародруків та інших тендітних документів. Тепер все це дозволено копіювати власними засобами, за умови дотримання інших правил копіювання архівних документів.
"Останнє обмеження, яке було знято відповідним наказом, стосується заборони копіювання інформації, яка містилася в автоматизованих інформаційно-пошукових системах, базах даних архіву, облікових та довідкових документах архіву", - повідомив Горовець.
Нагадаємо, голова Інституту нацпам'яті Антон Дробович заявив, що в Україні створять архів репресивних органів, орієнтовна вартість якого 550 млн гривень. Наразі на його створення виділено більше 50 млн гривень.