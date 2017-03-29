У Мін'юсті розповіли, коли оприлюднять результати подачі заявок на будівництво нового СІЗО під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. До середини квітня стане відомо, хто з інвесторів претендує на будівництво нового слідчого ізолятора замість Лук'янівського СІЗО. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив міністр юстиції Павло Петренко.
“Я думаю, що ми в квітні будемо оприлюднювати цю інформацію, ми дали трохи більше терміну для подачі заявок”, — заявив П.Петренко.
Він уточнив, що результати подачі заявок від потенційних інвесторів на будівництво нового слідчого ізолятору замість Лук’янівського СІЗО будуть оприлюднені до середини квітня.
"До середини квітня ми будемо робити оголошення результатів", - зазначив П.Петренко.
Міністр додав, що поки йому не відомо, хто подав заявки, оскільки вони надходять у конвертах до незалежної комісії, яка працює в проектному офісі.
Як повідомляв раніше УНН, проектом будівництва нового СІЗО під Києвом зацікавилися інвестори з Ізраїлю та США.
У межах реформи Державної кримінально-виконавчої служби передбачається винесення СІЗО за межі міст, подалі від соціальних об’єктів: пілотні проекти планується реалізувати у Києві, Одесі, Львові та Чернівцях.