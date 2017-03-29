В Минюсте рассказали, когда обнародуют результаты подачи заявок на строительство нового СИЗО под Киевом

“Я думаю, что мы в апреле будем обнародовать эту информацию, мы дали немного больше срока для подачи заявок”, — заявил П.Петренко.

Он уточнил, что результаты подачи заявок от потенциальных инвесторов на строительство нового следственного изолятора вместо Лукьяновского СИЗО будут обнародованы до середины апреля.

“К середине апреля мы будем делать объявления результатов”, — отметил П.Петренко.

Министр добавил, что пока ему не известно, кто подал заявки, поскольку они поступают в конвертах к независимой комиссии, которая работает в проектном офисе.

Как сообщал ранее УНН, проектом строительства нового СИЗО под Киевом заинтересовались инвесторы из Израиля и США.

В рамках реформы Государственной уголовно-исполнительной службы предполагается вынесение СИЗО за пределы городов, подальше от социальных объектов: пилотные проекты планируется реализовать в Киеве, Одессе, Львове и Черновцах.