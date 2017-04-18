У Мін'юсті назвали претендентів на посаду директора департаменту люстрації
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Міністерство юстиції оприлюднило список з шести претендентів на посаду директора Департаменту з питань люстрації, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції.
Для участі в конкурсі на посаду директора департаменту з питань люстрації подали документи: Назар Крупчак (помічник-консультант народного депутата України Валерія Бабенка), Анастасія Задорожна (головний спеціаліст відділу правового забезпечення та науково-аналітичної роботи департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції), Сергій Варич (прокурор відділу досудового врегулювання спорів управління представництва інтересів громадян і держави в суді Генеральної прокуратури), Віктор Рева (головний спеціаліст сектору запобігання корупції Міністерства аграрної політики та продовольства України), Петро Маслянчук (адвокат (Рада адвокатів м.Києва), директор ТОВ "Служба безпеки Шериф") та Лілія Єрмоленко-Князєва (доцент кафедри менеджменту, економіки і права Кіровоградської льотної академії НАУ).
Конкурсний відбір пройде з 19 по 21 квітня 2017 року. Перший етап (тестування) відбудеться 19 квітня 2017.
Другий етап конкурсного відбору (вирішення ситуаційних завдань) - 20 квітня 2017 року. Третій етап конкурсного відбору (співбесіда) відбудеться 21 квітня 2017 року.
Як повідомляв УНН, 17 березня Міністерство юстиції призначило Анастасію Задорожну виконувачем обов’язків директора департаменту з питань люстрації та оголосило повторний конкурс на заміщення цієї посади.