В Минюсте назвали претендентов на должность директора департамента люстрации

Для участия в конкурсе на должность директора департамента по вопросам люстрации подали документы: Назар Крупчак (помощник-консультант народного депутата Украины Валерия Бабенко), Анастасия Задорожная (главный специалист отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции), Сергей Варич (прокурор отдела досудебного урегулирования споров управления представительства интересов граждан и государства в суде Генеральной прокуратуры), Виктор Рева (главный специалист сектора предотвращения коррупции Министерства аграрной политики и продовольствия Украины), Петр Маслянчук (адвокат (Совет адвокатов Киева), директор ООО "Служба безопасности Шериф") и Лилия Ермоленко-Князева (доцент кафедры менеджмента, экономики и права Кировоградской летной академии НАУ).

Конкурсный отбор пройдет с 19 по 21 апреля 2017 года. Первый этап (тестирование) состоится 19 апреля 2017.

Второй этап конкурсного отбора (решение ситуационных задач) - 20 апреля 2017 года. Третий этап конкурсного отбора (собеседование) состоится 21 апреля 2017 года.

Как сообщал УНН, 17 марта Министерство юстиции назначило Анастасия Задорожная исполняющей обязанности директора департамента по вопросам люстрации и объявило повторный конкурс на замещение этой должности.