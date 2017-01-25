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У минулому році країни Європи практично не імпортували пальмову олію – статистика

У минулому році країни Європи практично не імпортували пальмову олію – статистика

Київ • УНН

 • 16524 перегляди

КИЇВ. 25 СІЧНЯ. УНН. Протягом січня-листопаду минулого року в країни світу було імпортовано більше 173 млрд кг пальмової олії, однак багато країн, зокрема європейських, відмовилися від її імпорту, передає УНН з посиланням на дані Держстату.

Так, відповідно до статистичних даних, всього із січня по листопад 2016 року у країни світу і було імпортовано 173 млрд 358 млн 837 тис 800 кг пальмової олії.

Зокрема, найбільше було імпортовано до Індонезії, а саме 146 млн 758 тис 643 кг.

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Багато також імпортували до Азії, а саме 172 млн 082 тис 414 кг. Також багато імпортувала і Малазія – 25 млн 323 тис 771 кг.
В свою чергу, країни Європи імпортували мало. Так, наприклад Бельгія імпортувала 317 тис 980 кг. Італія імпортувала 33 тис 257 кг.

Дуже мало імпортувала і Німеччина – всього 50 кг. Не імпортували взагалі Польща, Румунія, Литва, Сербія.

Серед країн СНД взагалі не імпортували пальмову олію Молдова, Казахстан, Вірменія та Білорусь.

Нагадаємо, за словами С.Тригубенка, українські виробники пальмову олію використовують не для досягнення специфічних властивостей кінцевого продукту, а для його максимального здешевлення.

“Так, економія на якості виробництва продуктів продиктована низкою чинників, головний з яких — економічна доцільність, в умовах, коли український споживач не готовий платити багато, а контролю за безпечністю продуктів харчування в державі практично немає”, — додав він.

Відтак, за словами нардепа, не зважаючи на те, що наша країна імпортує пальмової олії в рази менше, аніж такі держави-гіганти, як США або Китай, споживаємо ми її набагато більше.

Він також запропонував до обговорення можливість введення певних обмежень на застосування пальмової олії у продуктах харчування.

Дані статистики Oil World (ISTA Mielke GmbH) говорять, що США на початку 2000-х років імпортували близько 1 млн. тон пальмового масла, а споживання на душу населення становило 3,25 кг.

Китай імпортував більше 6,5 млн. тон масла, а споживання на душу населення становило — 4,4 кг.

Україна ж імпортувала близько 250 тис. тон, тоді як споживання на душу населення сягало — 5,2 кг пальмової олії.

Також нагадаємо, за словами експерта Н.Кільдій, у харчовій промисловості доречне часткове обмеження застосування пальмової олії

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