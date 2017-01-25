В прошлом году страны Европы практически не импортировали пальмовое масло - статистика
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В течение января-ноября прошлого года в страны мира было импортировано более 173 млрд кг пальмового масла, однако многие страны, в том числе европейских, отказались от его импорта, передает УНН со ссылкой на данные Госкомстата.
Так, согласно статистическим данным, всего с января по ноябрь 2016 года в страны мира было импортировано 173 млрд 358 млн 837 тыс. 800 кг пальмового масла.
В частности, больше всего было импортировано в Индонезию, а именно 146 млн 758 тыс 643 кг.
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Много также импортировали в Азию, а именно 172 млн 82 тыс. 414 кг. Также много импортировала и Малайзия - 25 млн 323 тыс. 771 кг.
В свою очередь, страны Европы импортировали мало. Так, например Бельгия импортировала 317 тыс. 980 кг. Италия импортировала 33 тыс. 257 кг.
Очень мало импортировала и Германия - всего 50 кг. Не импортировали вообще Польша, Румыния, Литва, Сербия.
Среди стран СНГ вообще не импортировали пальмовое масло Молдова, Казахстан, Армения и Беларусь.
Напомним, по словам С.Тригубенко, украинские производители пальмовое масло используют не для достижения специфических свойств конечного продукта, а для его максимального удешевления.
"Так, экономия на качестве производства продуктов продиктована рядом факторов, главный из которых - экономическая целесообразность, в условиях, когда украинский потребитель не готов платить много, а контроля за безопасностью продуктов питания в стране практически нет", - добавил он.
Поэтому, по словам нардепа, несмотря на то, что наша страна импортирует пальмового масла в разы меньше, чем такие государства-гиганты, как США или Китай, потребляем мы его гораздо больше.
Он также предложил к обсуждению возможности введения определенных ограничений на применение пальмового масла в продуктах питания.
Данные статистики Oil World (ISTA Mielke GmbH) говорят, что США в начале 2000-х годов импортировали около 1 млн тонн пальмового масла, а потребление на душу населения составляло 3,25 кг.
Китай импортировал более 6,5 млн тонн масла, а потребление на душу населения составило - 4,4 кг.
Украина же импортировала около 250 тыс. тонн, тогда как потребление на душу населения достигало - 5,2 кг пальмового масла.
Также напомним, по словам эксперта Н.Кильдий, в пищевой промышленности уместно частичное ограничение применения пальмового масла.