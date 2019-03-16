У МінТОТ назвали причину аварії судна біля берегів Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Судно Maryland 13 березня сіло на мілину в Керченській протоці біля окупованого Криму через обміління дна і відкладення піску, викликаного будівництвом Росією Керченського мосту. Про це йдеться в заяві Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, передає УНН.
"Окупанти встановили обмеження по осадці суден на позначці 8 метрів. При цьому, за наявною інформацією, в районі повороту із Чушкінського на Єнікальське коліно Керч-Єнікальського каналу, глибина конструкції на цій ділянці - 8,3 метри", - розповіли у міністерстві.
Таким чином, технічні характеристики судна дозволяли безперешкодно здійснити вихід із Азовського до Чорного моря, пояснює прес-служба.
"Проте, незаконно побудований Російською Федерацією Керченський міст вчергове став перешкодою для вільного проходу суден з Азовського у Чорне море. Через незаконне будівництва мосту і його неправильну конструкцію спостерігається замулювання дна та відкладення піску в районі Керченської протоки. Причиною цього можуть бути велика кількість опор Керченського мосту, які займають значну площу дна у Керченській протоці, а також перешкоджають природному перетіканню води з Азовського у Чорне море", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, 13 березня морське судно Maryland, що рухалося із Маріупольського морського торгового порту в напрямку італійського порту Маргера, сіло на мілину в районі повороту з Чушкінського на Єнікальське коліно Керч-Єнікальського каналу під час проходження через Керченську протоку.
"Після окупації Кримського півострову відповідальність за роботу Керч-Єнікальського каналу, його очищення та експлуатаційні днопоглиблювальні роботи несе Російська Федерація", - підкреслили у відомстві.