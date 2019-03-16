В МинВОТ назвали причину аварии судна у берегов Крыма

"Оккупанты установили ограничения по осадке судов на отметке 8 метров. При этом, по имеющейся информации, в районе поворота с Чушкинського на Еникальское колено Керчь-Еникальского канала, глубина конструкции на этом участке - 8,3 метра", - рассказали в министерстве.

Таким образом, технические характеристики судна позволяли беспрепятственно осуществить выход из Азовского в Черное море, поясняет пресс-служба.

"Однако, незаконно построенный Российской Федерацией Керченский мост в очередной раз стал препятствием для свободного прохода судов из Азовского в Черное море. Из-за незаконного строительства моста и его неправильной конструкции наблюдается заиливание дна и отложение песка в районе Керченского пролива. Причиной этого могут быть большое количество опор Керченского моста, которые занимают значительную площадь дна в Керченском проливе, а также препятствуют естественному перетоку воды из Азовского в Черное море", - говорится в заявлении.

Напомним, 13 марта морское судно Maryland, что двигалось из Мариупольского морского торгового порта в направлении итальянского порта Маргера, село на мель в районе поворота с Чушкинського на Еникальское колено Керчь-Еникальского канала при прохождении через Керченский пролив.

"После оккупации Крымского полуострова ответственность за работу Керчь-Еникальского канала, его очистку и эксплуатационные дноуглубительные работы несет Российская Федерация", - подчеркнули в ведомстве.