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У Мінсоцполітики розповіли про запропоновані зміни до споживчого кошика

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Мінсоцполітики підготував свої пропозиції щодо оновлення споживчого кошика на основі звернень українців. Тому було запропоновано розширити перелік лікарських засобів, а також включити до наборів мобільний телефон та послуги мобільного зв’язку. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України у відповіді на запит кореспондента УНН.

"Згідно з пунктом 3 Порядку (Порядку проведення науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму - ред.) центральні органи виконавчої влади, які визначені відповідальними за формування наборів, у встановлений Кабінетом міністрів України термін подають Мінекономрозвитку пропозиції щодо сформованих наборів. Мінсоцполітики на виконання відповідного доручення Кабінету міністрів України свої пропозиції щодо оновлення наборів, підготовлені на основі численних звернень громадян та громадських організацій, надало Мінекономрозвитку у квітні поточного року. Зокрема, Мінсоцполітики було запропоновано розглянути можливість щодо розширення переліку лікарських засобів, а також включити до наборів мобільний телефон та послуги мобільного зв’язку", - йдеться у відповіді.

Також, пунктом 4 Порядку передбачено, що Мінекономрозвитку узагальнює пропозиції центральних органів виконавчої влади щодо сформованих набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму та надсилає їх членам експертної комісії не пізніше ніж за тиждень до її засідання.

"З метою забезпечення реалізації вищезазначеної норми Мінсоцполітики сформовано експертну комісію, про що поінформовано Мінекономрозвитку", - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що дату проведення засідання експертної комісії буде призначено після отримання узагальнених пропозицій від Мінекономрозвитку. Станом на 25 липня 2019 року відповідна інформація від Мінекономрозвитку не надходила.

Окрім того, у Міністерстві соціальної політики повідомили, що повноваження щодо формування наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення визначені у статті 3 Закону України "Про прожитковий мінімум".

"А саме: набір продуктів харчування формується МОЗ, набір непродовольчих товарів – Мінекономрозвитку, набір послуг – уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сферах надання відповідних послуг", - йдеться у відповіді.

Нагадаємо, українцям спрогнозували подорожчання цукру.

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