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У Мінсоцполітики розповіли про роботу над змінами у системі нарахування соцвиплат

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Міністерство соціальної політики працює над змінами в системі нарахування соціальних виплат. Про це під час засідання Ради регіонального розвитку заявив Міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент УНН.

"Ми відпрацьовуємо зміни в системі нарахування соціальних виплат та побудові взаємодії з розширеною мережею фронт-офісів. Тобто в об’єднаних територіальних громадах, зокрема в центрах надання адмінпослуг буде організовано прийом документів на призначення всіх виплат державних допомог, субсидій, пенсій, послуг, що надаються в системі соціального страхування",- сказав А.Рева.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін вніс зміни до порядку виплати соцстипендій студентам

Нагадаємо, В Україні близько 800 тис. громадян стануть учасниками солідарної системи пенсійного страхування.

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