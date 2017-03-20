У Мінсоцполітики розповіли про роботу над змінами у системі нарахування соцвиплат

"Ми відпрацьовуємо зміни в системі нарахування соціальних виплат та побудові взаємодії з розширеною мережею фронт-офісів. Тобто в об’єднаних територіальних громадах, зокрема в центрах надання адмінпослуг буде організовано прийом документів на призначення всіх виплат державних допомог, субсидій, пенсій, послуг, що надаються в системі соціального страхування",- сказав А.Рева.

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Нагадаємо, В Україні близько 800 тис. громадян стануть учасниками солідарної системи пенсійного страхування.