У Мінсоцполітики розповіли, кому треба переоформити субсидії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У зв’язку з введенням нових правил близько 15% громадян потрібно буде звернутися до органів соцзахисту за переоформленням субсидії. Про це повідомили у прес-службі Мінсоцполітики, передає УНН.
“У зв’язку з введенням нових правил з надання субсидій близько 15% громадян потрібно буде звернутися до органів соціального захисту за переоформленням субсидії”, — сказано у повідомленні.
Повторно — заяву і декларацію — потрібно буде подати:
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- Орендарям житла.
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- Внутрішньо переміщеним особам.
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- Тим сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб.
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- Тим сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати.
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- Тим сім’ям, в який відбулися зміни у складі сім’ї протягом останнього року.
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- Тим сім’ям, які саном на травень 2018 року матимуть понад двомісячну заборгованість за житлово-комунальні послуги і не погасять її до червня 2018-го.
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Нагадаємо, раніше субсидію перепризначали на новий період раз на рік у травні і окремо розраховували її розмір на літній і зимовий період. Тепер це відбуватиметься двічі на рік — у травні і жовтні.
Преважній більшості громадян, які отримують субсидії і не мають щойно куплених предметів розкоші, нових автомобілів, або у складі сімей яких немає працездатних осіб, що декларують нульові ставки доходу, — загалом це приблизно 80-85% нинішніх субсидіантів — як і раніше державна допомога буде перепризначена в автоматичному режимі й без необхідності звертатися до органів соціального захисту.