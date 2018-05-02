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У Мінсоцполітики розповіли, кому треба переоформити субсидії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. У зв’язку з введенням нових правил близько 15% громадян потрібно буде звернутися до органів соцзахисту за переоформленням субсидії. Про це повідомили у прес-службі Мінсоцполітики, передає УНН.

У Мінсоцполітики розповіли, кому треба переоформити субсидії

“У зв’язку з введенням нових правил з надання субсидій близько 15% громадян потрібно буде звернутися до органів соціального захисту за переоформленням субсидії”, — сказано у повідомленні.

Повторно — заяву і декларацію — потрібно буде подати:

  • Орендарям житла.
  • Внутрішньо переміщеним особам.
  • Тим сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб.
  • Тим сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати.
  • Тим сім’ям, в який відбулися зміни у складі сім’ї протягом останнього року.
  • Тим сім’ям, які саном на травень 2018 року матимуть понад двомісячну заборгованість за житлово-комунальні послуги і не погасять її до червня 2018-го.

Нагадаємо, раніше субсидію перепризначали на новий період раз на рік у травні і окремо розраховували її розмір на літній і зимовий період. Тепер це відбуватиметься двічі на рік — у травні і жовтні.

Преважній більшості громадян, які отримують субсидії і не мають щойно куплених предметів розкоші, нових автомобілів, або у складі сімей яких немає працездатних осіб, що декларують нульові ставки доходу, — загалом це приблизно 80-85% нинішніх субсидіантів — як і раніше державна допомога буде перепризначена в автоматичному режимі й без необхідності звертатися до органів соціального захисту.

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