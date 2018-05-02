В Минсоцполитики рассказали, кому надо переоформить субсидии

“В связи с введением новых правил предоставления субсидий около 15% граждан нужно будет обратиться в органы социальной защиты за переоформлением субсидии”, — говорится в сообщении.

Повторно — заявление и декларацию — нужно будет подать:



Арендаторам жилья.



Внутренне перемещенным лицам.



Тем семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц.



Тем семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, или они меньше минимальной заработной платы.



Тем семьям, в которых произошли изменения в составе семьи в течение последнего года.



Тем семьям, которые по состоянию на май 2018 года имеют более чем двухмесячную задолженность за жилищно-коммунальные услуги и не погасят ее до июня 2018 года.



Напомним, ранее субсидию переназначали на новый период раз в год в мае и отдельно рассчитывали ее размер на летнее и зимнее время. Теперь это будет происходить дважды в год — в мае и октябре.

Преимущественному большинству граждан, получающих субсидии и не имеющих недавно купленных предметов роскоши, новых автомобилей, или в составе семей которых нет трудоспособных лиц, декларирующих нулевые ставки дохода, — в общем это примерно 80-85% нынешних субсидиантов — по-прежнему государственная помощь будет переназначена в автоматическом режиме без необходимости обращаться в органы социальной защиты.