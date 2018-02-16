У Мінсоцполітики дали роз'яснення щодо перевірки стажу пенсіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Інформація про те, що на вимогу МВФ Пенсійний фонд має перевірити стаж усіх пенсіонерів, розрахункова пенсія котрих є меншою за мінімальну, і у разі браку стажу, зняти пенсію, є фейком. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України, передає УНН.
“Міністерство соціальної політики України офіційно повідомляє, що ця інформація не відповідає дійсності і є фейковою”, — наголосили у відомстві.
У міністерстві пояснили, що останнім часом, з посиланням на “джерело в Міністерстві соціальної політики”, поширено повідомлення про те, що, начебто, на вимогу МВФ Пенсійний Фонд має перевірити стаж усіх пенсіонерів, розрахункова пенсія котрих є меншою за мінімальну. І в разі, якщо стажу не вистачає, то пенсію можуть зняти. Проте це не відповідає дійсності.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв, що зарплати та пенсії українців зростатимуть швидше за ціни.