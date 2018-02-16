В Минсоцполитики дали разъяснения по проверке стажа пенсионеров

“Министерство социальной политики Украины официально сообщает, что эта информация не соответствует действительности и является фейковой”, — отметили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что в последнее время, со ссылкой на “источник в Министерстве социальной политики”, распространено сообщение о том, что якобы по требованию МВФ Пенсионный Фонд должен проверить стаж всех пенсионеров, расчетная пенсия которых меньше минимальной. И в случае, если стажа не хватает, то пенсию могут снять. Однако это не соответствует действительности.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что зарплаты и пенсии украинцев будут расти быстрее чем цены.