В Минсоцполитики дали разъяснения по проверке стажа пенсионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Информация о том, что по требованию МВФ Пенсионный фонд должен проверить стаж всех пенсионеров, расчетная пенсия которых меньше минимальной, и в случае нехватки стажа, снять пенсию, является фейком. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины, передает УНН.
“Министерство социальной политики Украины официально сообщает, что эта информация не соответствует действительности и является фейковой”, — отметили в ведомстве.
В министерстве пояснили, что в последнее время, со ссылкой на “источник в Министерстве социальной политики”, распространено сообщение о том, что якобы по требованию МВФ Пенсионный Фонд должен проверить стаж всех пенсионеров, расчетная пенсия которых меньше минимальной. И в случае, если стажа не хватает, то пенсию могут снять. Однако это не соответствует действительности.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что зарплаты и пенсии украинцев будут расти быстрее чем цены.