У Мінську завершилось засідання контактної групи щодо Донбасу

"У фокусі уваги Тристоронньої контактної групи – блок безпекових питань: ситуація є тривожною та нестабільною. Лише за останній час із використанням забороненої Мінськими угодами зброї було обстріляно населені пункти Гранітне, Зайцево, Мар'їнку, Водяне, Широкіне, Авдіївку, Трьохізбєнку", - повідомила вона.

Також вона зазначила, що в гуманітарній підгрупі продовжується робота зі звільнення заручників. Робимо все можливе для того, аби найближчим часом люди повернулись до своїх рідних та близьких.

Нагадаємо, кількість українських заручників, яких утримують бойовики, зросла до 157 осіб.