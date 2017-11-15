В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу

"В фокусе внимания Трехсторонней контактной группы - блок вопросов безопасности: ситуация тревожной и нестабильной. Только за последнее время с использованием запрещенной минского соглашениями оружия был обстрелян населенные пункты Гранитное, Зайцево, Марьинка, Водяное, Широкино, Авдеевка, Трьохизбенку", - сообщила она.

Также она отметила, что в гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению заложников. Делаем все возможное для того, чтобы в ближайшее время люди вернулись к своим родным и близким.

Напомним, количество украинских заложников, которых удерживают боевики, выросло до 157 человек.