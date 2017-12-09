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У Мінську завершилась зустріч радників президентів країн "нормандської четвірки"

У Мінську завершилась зустріч радників президентів країн "нормандської четвірки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Переговори радників президентів країн "нормандської четвірки" завершилися в Мінську. Про це кореспонденту БЕЛТА повідомив начальник управління інформації - прес-секретар МЗС Білорусі Дмитро Мирончик, передає УНН.

Повідомляється, що зустріч проходила в закритому для преси режимі і тривала близько чотирьох годин.

У центрі уваги радників глав держав була ситуація в Україні.

Нагадаємо, за словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, однією з головних тем переговорів стане обмін полоненими між Києвом і "ЛДНР".

Як повідомляв УНН, раніше Павло Клімкін повідомив, що процес обміну полоненими на Донбасі може відбутися в найближчі тижні і буде включати якомога більше українських громадян.

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