У Мінську завершилась зустріч радників президентів країн "нормандської четвірки"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Переговори радників президентів країн "нормандської четвірки" завершилися в Мінську. Про це кореспонденту БЕЛТА повідомив начальник управління інформації - прес-секретар МЗС Білорусі Дмитро Мирончик, передає УНН.
Повідомляється, що зустріч проходила в закритому для преси режимі і тривала близько чотирьох годин.
У центрі уваги радників глав держав була ситуація в Україні.
Нагадаємо, за словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, однією з головних тем переговорів стане обмін полоненими між Києвом і "ЛДНР".
Як повідомляв УНН, раніше Павло Клімкін повідомив, що процес обміну полоненими на Донбасі може відбутися в найближчі тижні і буде включати якомога більше українських громадян.