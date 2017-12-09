В Минске завершилась встреча советников президентов стран "нормандской четверки"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Переговоры советников президентов стран "нормандской четверки" завершились в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает УНН.
Сообщается, что встреча проходила в закрытом для прессы режиме и продолжалась около четырех часов.
В центре внимания советников глав государств была ситуация в Украине.
Напомним, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, одной из главных тем переговоров станет обмен пленными между Киевом и "ЛДНР".
Как сообщал УНН, ранее Павел Климкин сообщил, что процесс обмена пленными на Донбассе может состояться в ближайшие недели и будет включать как можно больше украинских граждан.