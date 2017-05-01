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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Мінську затримали лідера опозиції П.Северинця

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. У Мінську опозиційного політика Павла Северинця затримали після несанкціонованої акції протесту в День міжнародної солідарності трудящих, передає УНН з посиланням на ВВС.

У Мінську затримали лідера опозиції П.Северинця

“Павло Северинець, член оргкомітету зі створення білоруської християнсько-демократичної партії, 1 травня разом з соратниками очолив ходу в центрі міста. Після завершення акції він не повернувся додому, про його місцезнаходження протягом кількох годин не знали сім’я і соратники”, — йдеться в повідомленні.

Згодом дружина політика Ольга Северинець повідомила, що виявила чоловіка в центрі ізоляції правопорушників.

Варто зазначити, що соцмережі і ряд білоруських недержавних ЗМІ повідомляють також про затримання опозиційного активіста Максима Вінярського, який запалив під час ходи фаєр.

 

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