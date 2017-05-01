В Минске задержали лидера оппозиции П.Северинця
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Минске оппозиционного политика Павла Северинца задержали после несанкционированной акции протеста в День международной солидарности трудящих, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“Павел Северинец, член оргкомитета по созданию белорусской христианско-демократической партии, 1 мая вместе с соратниками возглавил шествие в центре города. После завершения акции он не вернулся домой, о его местонахождении в течение нескольких часов не знали семья и соратники”, — говорится в сообщении.
Впоследствии жена политика Ольга Северинец сообщила, что обнаружила мужа в центре изоляции правонарушителей.
Стоит отметить, что соцсети и ряд белорусских негосударственных СМИ сообщают также о задержании оппозиционного активиста Максима Винярского, который зажег во время шествия файер.