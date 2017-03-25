У Мінську відпустили затриманих правозахисників та журналістів

“25 березня у Мінську планувався мирний мітинг. Влада міста не лише не надала дозвіл на мітинг, дозволивши мітинг лише у сквері Дружби народів біля площі Бангалор, але і почали масові атаки на мине населення і на лідерів цього маршу а також на інших представників громадськості. Так, сьогодні було затримано 57 правозахисників і журналістів не лише із Білорусі, але і з України, Грузії, Франції, Німеччини і Росії. Цих співробітників не просто затримали — підрозділ ОМОНу в повній омуніції увірвався у приміщення центру правозахисного „Весна“ і приклав обличчям до підлоги і обшукав, і супроводив всіх до Першотравневого РУВС. Ніхто із затриманих не чинив опору і самі співробітники ОМОН відмовились давати коментарі. Всіх затриманих наразі відпустили”, — розповіла вона.

Нагадаємо, представники правоохоронних органів перешкоджали збору учасників “Маршу розсерджених білорусів”, який опозиція мала намір провести в центрі Мінська у зв’язку зі святкуванням Дня волі.