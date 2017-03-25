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В Минске отпустили задержанных правозащитников и журналистов

В Минске отпустили задержанных правозащитников и журналистов

Киев • УНН

 • 13974 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. ОМОН отпустил 57 человек, в том числе правозащитников и журналистов, которые были задержаны в офисе незарегистрированного правозащитного центра "Весна". Об этом во время пресс-конференции сообщила представитель организации Международное партнерство по правам человека Светлана Валько, передает УНН.

“25 марта в Минске планировался мирный митинг. Власти города не только не предоставили разрешение на митинг, позволив митинг только в сквере Дружбы народов возле площади Бангалор, но и начали массовые атаки на пройдет населения и на лидеров этого марша а также на других представителей общественности. Так, сегодня был задержан 57 правозащитников и журналистов не только из Беларуси, но и из Украины, Грузии, Франции, Германии и России. Этих сотрудников не просто задержали — подразделение ОМОНа в полной омуниции ворвалось в помещение центра правозащитного „Весна“ и приложили лицом к полу и обыскали, и сопроводило всех в Первомайский РУВД. Никто из задержанных не оказывал сопротивления и сами сотрудники ОМОНа отказались давать комментарии. Всех задержанных пока отпустили”, — рассказала она.

Напомним, представители правоохранительных органов препятствовали сбору участников “Марша рассерженных белорусов”, который оппозиция намеревалась провести в центре Минска в связи с празднованием Дня воли.

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