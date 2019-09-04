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У Мінську домовились про відновлення сталого мобільного зв'язку на Донбасі

У Мінську домовились про відновлення сталого мобільного зв'язку на Донбасі

Київ • УНН

 • 13061 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. В соціально-економічній підгрупі досягнуто домовленості щодо подальшого відновлення сталого мобільного зв'язку на всій території Донбасу. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.

"В соціально-економічній підгрупі досягнуто домовленості щодо подальшого відновлення сталого мобільного зв'язку на всій території Донбасу, якого потребують мирні мешканці по обидва боки лінії зіткнення. Окремо йшлося про повернення державної та приватної української власності на території ОРДЛО", - йдеться в повідомленні.

За її словами також погоджено, що під час наступного засідання підгрупи буде розглянуто окремий приклад підприємства, що підлягає поверненню українському власнику - хлібзавод.

Нагадаємо, що у Мінську заявили, що є позитивні зрушення у забезпеченні сталого мобільного зв'язку на всій території Донбасу.

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