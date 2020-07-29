У Мінреінтеграції розповіли про деталі створення КПВВ у Щасті

"Є останні домовленості в рамках Тристоронньої контактної групи про відкриття двох КПВВ. Це в Золотому, на підконтрольній українському уряду території вже побудовані певні комплекси будівель та споруд. Це повязано з режимною територією, також сервісною територією, де зможуть люди отримувати ті чи інші послуги, а також йдеться про Щастя", - розповів Замлинський.

Він також заявив, що за домовленостями окупаційній владі "ДНР" та "ЛНР" на будівництво КПВВ, як у Золотому, так й в Щасті надано чотири місяці.

Також з боку української влади у Щасті вже ведуться роботи й підшукується місце, де в найближчому майбутньому буде облаштований комплекс контрольного пункту вїзду-виїзду.

"Буквально цього тижня робоча група до якої увійшли представники і Мінреінтеграції, а також інших, перш за все місцевих органів влади, визначає разом з військовослужбовцями, де саме можна буде облаштувати власне і режимну територію, і сервісну територію для наших громадян", - сказав Замлинський.

Нагадаємо, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 11 березня домовилися про одночасне відкриття КПВВ у населеному пункті Золоте і населеному пункті Щастя.