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У Мінприроди заявили, що проблеми в екології вже “беруть за горло”

У Мінприроди заявили, що проблеми в екології вже “беруть за горло”

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Міністр екологї та природинх ресурсів Остап Семерак констатував незадовільну ситуацію в екологічній сфері України, повідомляє УНН.

Під час звіту в профільному комітеті Верховної Ради він назвав проблеми, які вже “кожного беруть за горло”.

“Сьогодні проблеми охорони навколишнього середовища беруть кожного з нас за горло: забруднені водойми та криниці, зростання рівня захворюваності, безконтрольні скиди у воду та викиди в атмосферу — перелік конкретних випадків можна продовжувати”, — зауважив він.

Разом з тим О.Семерак вважає, що цей уряд “вперше за багато років приділяє увагу питанням охорони довкілля”.

Але так, наприклад, не вважають в офісі Омбудсмена. Нещодавно там заявили про самоусунення Мінприроди від контролю за забрудненням атмосферного повітря.

За даними Рахункової палати, Мінприроди самоусунулося від контролю за радіоактивними відходами.

Також Мінприроди усунулося від контролю за сферою небезпечних відходів.

Провалено розробку Національної стратегії поводження з відходами.

Ефективність інтерактивної мапи сміття, представленої Мінприроди, склала лише 20%.

Остання доповідь про стан навколишнього середовища датована 2014 роком.

Проти державного підприємства, підконтрольного Мінприроди, відкрито кримінальне провадження. ДП “Укреко-ойл” підозрюють у підробці документів заради виграшу тендеру “Південної залізниці” на утилізацію небезпечних відходів.

Звіт Мінприроди у ВР прокоментувала також Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

“Звіт міністра... з опущеними очима (бо треба читати по написаному). Загальні фрази, недолуга спроба прикрити бездіяльність. Якщо це потрібно владі, нехай. Але забруднення річок, повітря, ґрунтів це не зменшує. І відходами засмічено міста і села. А ліси зникають катастрофічно. Міністр не назвав у звіті жодної цифри. Взірець профанації екологічної політики”, — написала вона у своєму Facebook.

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