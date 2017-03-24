В Минприроды заявили, что проблемы в экологии уже "берут за горло"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Министр экологи и природинх ресурсов Остап Семерак констатировал неудовлетворительную ситуацию в экологической сфере Украины, сообщает УНН.
Во время отчета в профильном комитете Верховной Рады он назвал проблемы, которые уже "каждого берут за горло".
"Сегодня проблемы охраны окружающей среды берут каждого из нас за горло: загрязненные водоемы и колодцы, рост уровня заболеваемости, бесконтрольные сбросы в воду и выбросы в атмосферу - перечень конкретных случаев можно продолжать", - отметил он.
Вместе с тем О.Семерак считает, что это правительство "впервые за много лет уделяет внимание вопросам охраны окружающей среды".
Но так, например, не считают в офисе Омбудсмена. Недавно там заявили о самоустранение Минприроды от контроля за загрязнением атмосферного воздуха .
По данным Счетной палаты, Минприроды самоустранилось от контроля за радиоактивными отходами .
Также Минприроды устранилось от контроля за сферой опасных отходов .
Провалено разработку Национальной стратегии обращения с отходами .
Эффективность интерактивной карты мусора, представленной Минприроды, составила лишь 20% .
Последний доклад о состоянии окружающей среды датирована 2014 годом .
Против государственного предприятия, подконтрольного Минприроды, открыто уголовное производство. ГП "Укрэко-ойл" подозревают в подделке документов ради выигрыша тендера "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов .
Отчет Минприроды в ВР прокомментировала также председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.
"Отчет министра ... с опущенными глазами (так как надо читать по написанному). Общие фразы, слабая попытка прикрыть бездействие. Если это нужно власти, пусть. Но загрязнение рек, воздуха, почвы это не уменьшает. И отходами засорены города и деревни. А леса исчезают катастрофически. Министр не назвал в отчете ни одной цифры. Образец профанации экологической политики ", - написала она в своем Facebook.