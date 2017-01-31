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У Міносвіти заявили про критичний рівень фінансування науки

У Міносвіти заявили про критичний рівень фінансування науки

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. У Міністерстві освіти заявляють про критичний рівень фінансування науки. Про це у вівторок у Києві заявила журналістам міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає кореспондент УНН.

"Міжнародні експерти підтвердили, що фінансування науки в 0,14% - критично мале. Аби наука почала працювати, потрібно 0,3% ВВП. Якщо ми не будемо нарощувати фінансування, нам не допоможе ефективність використання коштів", - зауважила міністр.

Л.Гриневич також наголосила на важливості старту роботи національного фонду досліджень для додаткового залучення грантового фінансування науки.

Крім цього міністр пропонує виділяти 2% коштів, що передбачені у держбюджеті на фінансування науки, на програми молодих вчених, аби спробувати втримати їх в країні.

 

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