В Минобразования заявили о критическом уровне финансирования науки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Министерстве образования заявляют о критическом уровне финансирования науки. Об этом во вторник в Киеве заявила журналистам министр образования и науки Лилия Гриневич, передает корреспондент УНН.
"Международные эксперты подтвердили, что финансирование науки в 0,14% - критически мало. Чтобы наука начала работать, нужно 0,3% ВВП. Если мы не будем наращивать финансирование, нам не поможет эффективность использования средств", - отметила министр.
Л.Гриневич также подчеркнула важность старта работы национального фонда исследований для дополнительного привлечения грантового финансирования науки.
Кроме этого министр предлагает выделять 2% средств, предусмотренных в госбюджете на финансирование науки, на программы молодых ученых, чтобы попытаться удержать их в стране.