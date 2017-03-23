У Міноборони винайшли спосіб, як обдурити ProZorro

Так, наприкінці лютого поточного року МО оголосило тендер на закупівлю бензинів, дизпалива і авіаційного гасу. Загалом йдеться про шість лотів загальною очікуваною вартістю близько 390 млн грн. Усі їх мають розіграти на відкритому аукціоні.

За декілька днів після оголошення процедури, а саме 3 березня, нікому раніше не відома на паливному ринку компанія під назвою ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР” подає скаргу на умови тендерної документації до АМКУ, чим, власне, блокує тендерну процедуру.

Зазначимо, що постійних учасників торгів МО, таких як Socar чи WOG запропоновані Міноборони умови повністю влаштовували, і не викликали в них ніяких сумнівів.

ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР” при цьому, згідно з данини Реєстру Мін'юсту, не має жодного відношення до паливного ринку чи торгівлі авіаційним гасом. Вказана компанія за КВЕДом торгує виключно продуктами харчування.

Разом з тим, як з’ясувалося, “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР” зовсім не чужий для Міноборони, бо саме ця фірма постійно оскаржує та блокує тендери МО на закупівлю “продуктів харчування і сушених продуктів”.

Далі, у підсумку таких дій компанії, перемогу, як правило, здобувають або ТОВ “ВІЙСЬКОТОРГ”, або ТОВ “Укрпродакорд ОР” (яку за підсумками 2015 року назвали найскандальнішою та найбагатшою тендерною фавориткою Міноборони)

Повертаючись до блокувальника паливного тендеру — ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР”, додамо, що створена ця фірма була лише у жовтні 2016 року, а засновником ТОВ вважається Вітер Сергій Іванович.

Скарга “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР” на багатомільйонний паливний тендер надійшла до Антимонопольного комітету 7 березня, і з цього часу процедура закупівлі МО була повністю заблокована. Таким чином, жоден з потенційних учасників більше не міг зареєструватися для участі в аукціоні чи в переговорній процедурі.

А за перші декілька днів, до появи скарги, лише три компанії, а саме WOG та Socar встигли зареєструватися на 4 з 6 лотів, і компанія “ЄФГ ТРЕЙДИНГ” на один — шостий лот з очікуваною вартістю понад 170 млн грн (тобто майже половина суми від всього запланованого тендеру). Це що стосується лотів, які розіграють на аукціоні. Проте є ще 3 лоти, які МО запланувало розіграти за переговорною процедурою.

Учасників, які встигли податися на участь у переговорній процедурі, портал ProZorro не відображає доти, доки не відбудеться розкриття їх цінових пропозиції.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-27-001567-a

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-27-001713-a

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-09-002970-c

Загальна очікувана вартість вказаних лотів становить понад 610 млн грн. Йдеться по закупівлю авіаційного гасу та бензину А-80.

Однак через штучне блокування ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР” вказаних тендерних процедур всі охочі учасники весь час, що було відведено на подачу заявок, не мали змоги цього зробити. Кінцевий термін їх подачі сплив 18 березня о 18:00, а саму тендерну процедуру АМКУ розблокував лише 20 березня, коли таки “розглянув” скаргу ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР”, а точніше навіть не скаргу, а повідомлення цієї компанії про те, що вона раптово вирішила свою скаргу відкликати.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що шляхом залучення підставної фірми, протягом майже місячного терміну відбувалося сплановане блокування усіх потенційних учасників державної закупівлі.

Вчора, 22 березня, відбулося засідання тендерного комітету Міноборони, який через тривале блокування процедури закупівлі мав би прийняти рішення про продовження терміну для збору заявок бажаючих операторів зіграти в тендер. Однак такого рішення з невідомих причин прийнято не було.

Комітет МО вирішив сьогодні, 23 березня, провести тендер за переговорною процедурою між тими учасниками, як подалися до блокування закупівлі. На аргументи представників різних провідних трейдерів пального про те, що вони штучно були не допущені до тендеру, в МО не зважали. Нагадаємо, що йдеться про суму у понад 600 млн грн!

За даними поінформованих джерел, перемогу у переговорних тендерах, ймовірно, віддадуть маловідомим ринку структурам, зокрема, і “ЄФГ ТРЕЙДИНГ” (заснована у 2016 році).

Все вище описане вказує на те, що в Міноборони, ймовірно, винайшли спосіб, як обійти систему ProZorro завдяки підставним фірмам-“блокувальникам”.

Скоріш за все, за домовленістю потенційні переможці тендерів інформуються про початок тендерної процедури заздалегідь, та як тільки вони подають свої заявки — процедура одразу блокується потрібною ТОВкою.

Тендерний комітет Міноборони при цьому йде на порушення закону, відмовляючись продовжувати терміни для прийняття заявок від усіх охочих. У таких спосіб державу позбавляють можливості придбати пальне або харчі для армії дійсно за найбільш привабливою ціною та зекономити бюджетні кошти.

Цікаво почути думку військової прокуратури та АМКУ з приводу викладеного, а також позицію і самого Міноборони.