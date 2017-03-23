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В Минобороны нашли способ, как обмануть ProZorro

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. В Министерстве обороны Украины нашли пути манипуляции при осуществлении тендерных закупок продовольствия и топлива для армии. Об этом свидетельствует анализ данных осуществления государственных закупок, которые доступны на портале ProZorro.

Так, в конце февраля текущего года МО объявило тендер на закупку бензинов, дизтоплива и авиационного керосина . В целом речь идет о шести лотах общей ожидаемой стоимостью около 390 млн грн. Все их должны разыграть на открытом аукционе.

Через несколько дней после объявления процедуры, а именно 3 марта, никому ранее не известная на топливном рынке компания под названием ООО "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР" подает жалобу на условия тендерной документации в АМКУ, чем, собственно, блокирует тендерную процедуру.

Отметим, что постоянных участников торгов МО, таких как Socar или WOG, предложенные Минобороны условия полностью устраивали, и не вызывали у них никаких сомнений.

ООО "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР" при этом, согласно данным Реестра Минюста, не имеет никакого отношения к топливному рынку или торговле авиационным керосином. Указанная компания по КВЭД торгует исключительно продуктами питания.

Вместе с тем, как выяснилось, "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР" вовсе не чужой для Минобороны, так как именно эта фирма постоянно оспаривает и блокирует тендеры МО на закупку "продуктов питания и сушеных продуктов".

Далее, в итоге таких действий компании, победу, как правило, получают или ООО "ВИЙСЬКОТОРГ" , или ООО "Укрпродакорд ОР" (которую по итогам 2015 года назвали самой скандальной и самой богатой тендерной фавориткой Минобороны)

Возвращаясь к блокировщикам топливного тендера - ООО "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР", добавим, что создана эта фирма была лишь в октябре 2016 года, а учредителем ООО считается Витер Сергей Иванович.

Жалоба "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР" на многомиллионный топливный тендер поступила в Антимонопольный комитет 7 марта, и с этого времени процедура закупки МО была полностью заблокирована. Таким образом, ни один из потенциальных участников не мог зарегистрироваться для участия в аукционе или в переговорной процедуре.

А за первые несколько дней, до появления жалобы, только три компании, а именно WOG и Socar успели зарегистрироваться на 4 из 6 лотов, и компания "ЕФГ ТРЕЙДИНГ" на один - шестой лот с ожидаемой стоимостью более 170 млн грн (то есть почти половина суммы от всего запланированного тендера). Это что касается лотов, которые разыграют на аукционе. Однако есть еще 3 лота, которые МО запланировало разыграть по переговорной процедуре.

Участников, которые успели подать  на участие в переговорной процедуре портал ProZorro не отражает до тех пор, пока не произойдет раскрытие их ценовых предложения.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-27-001567-a

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-27-001713-a

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-09-002970-c

Общая ожидаемая стоимость указанных лотов составляет более 610 млн грн. Речь идет о закупке авиационного керосина и бензина А-80.

Однако из-за искусственного блокирования ООО "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР" указанных тендерных процедур все желающие участники все время, что было отведено на подачу заявок, не могли этого сделать. Конечный срок их подачи истек 18 марта в 18:00, а саму тендерную процедуру АМКУ разблокировал только 20 марта, когда таки "рассмотрел" жалобу ООО "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР", а точнее даже не жалобу, а сообщение этой компании о том, что она внезапно решила свою жалобу отозвать.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что путем привлечения подставной фирмы, в течение почти месячного срока происходило спланированное блокирование всех потенциальных участников государственных закупок.

Вчера, 22 марта, состоялось заседание тендерного комитета Минобороны, который из-за длительного блокирования процедуры закупки должен принять решение о продлении срока для сбора заявок желающих операторов сыграть в тендере. Однако такого решения по неизвестным причинам принято не было.

Комитет МО решил сегодня, 23 марта, провести тендер по переговорной процедуре между теми участниками, которые подались  до блокирования закупки. Аргументы представителей различных ведущих трейдеров топлива о том, что они искусственно были не допущены к тендеру, в МО не обращали внимания. Напомним, что речь идет о сумме более чем 600 млн грн!

По данным информированных источников, победу в переговорных тендерах, вероятно, отдадут малоизвестным на рынке структурам, в том числе и "ЕФГ ТРЕЙДИНГ" (основана в 2016 году).

Все выше описанное указывает на то, что в Минобороны, вероятно, нашли способ, как обойти систему ProZorro благодаря подставным фирмам "блокировщикам".

Скорее всего, по договоренности потенциальные победители тендеров информируются о начале тендерной процедуры заранее, и как только они подают свои заявки - процедура сразу блокируется нужной ОООвкой.

Тендерный комитет Минобороны при этом идет на нарушение закона, отказываясь продлевать сроки для принятия заявок от всех желающих. В такой способ государство лишают возможности приобрести топливо или продукты для армии действительно по наиболее привлекательной цене и сэкономить бюджетные средства.

Интересно услышать мнение военной прокуратуры и АМКУ по поводу изложенного, а также позицию и самого Минобороны.

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