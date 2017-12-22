У Міноборони розповіли, як планують розпорядитися бюджетними коштами у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. З бюджету Міністерства оборони України та ЗСУ на наступний рік 81,7 млрд гривень будуть витрачені на потреби загального фонду, а ще 4,3 млрд гривень - на спеціальний фонд. Про це на брифінгу заявив начальник управління планування бюджету Департаменту фінансів Міноборони Костянтин Кіфаренко, передає УНН.
“На загальний фонд передбачено фінансування в обсязі 81,7 млрд грн, спеціальний фонд — 4,3 млрд гривень”, — повідомив К.Кіфаренко.
Він також розповів, яким чином відомство планує розпорядитися бюджетними коштами.
Так, понад 18 млрд грн будуть витрачені на закупівлю зброї та військової техніки. Понад 50 млрд — на персонал; понад 5 млрд — на інфраструктуру, і ще понад 12 млрд гривень на організаційні витрати.
При цьому К.Кіфаренко запевнив, що цих коштів вистачить.
“В даній ситуації нам цих коштів вистачить, якщо, звичайно, ситуація не зміниться”, — зазначив К.Кіфаренко.
Як повідомляв УНН, проектом Державного бюджету на 2018 рік на українську армію передбачено 86 мільярдів гривень, що майже на 25% більше порівняно з поточним роком.