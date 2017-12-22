В Минобороны рассказали, как планируют распорядиться бюджетными средствами в 2018 году

"На общий фонд предусмотрено финансирование в объеме 81,7 млрд грн, специальный фонд - 4,3 млрд гривен", - сообщил К.Кифаренко.

Он также рассказал, каким образом ведомство планирует распорядиться бюджетными средствами.

Так, более 18 млрд грн будут потрачены на закупку оружия и военной техники. Более 50 млрд - на персонал, более 5 млрд - на инфраструктуру и еще более 12 млрд гривен на организационные расходы.

При этом К.Кифаренко заверил, что этих средств хватит.

"В данной ситуации нам этих средств хватит, если, конечно, ситуация не изменится", - отметил К.Кифаренко.

Как сообщал УНН, проектом Государственного бюджета на 2018 год на украинскую армию предусмотрено 86 млрд гривен, что почти на 25% больше по сравнению с текущим годом.