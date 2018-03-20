У Міноборони розповіли про стан здоров'я постраждалого військового
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції один український військовий отримав поранення, стан його здоров'я задовільний. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення 1 військовий. Його було доставлено до військово-медичного госпіталю, стан його здоров'я – задовільний", - повідомив Гуцуляк.
За словами Гуцуляка, протягом минулої доби на Донбасі був зафіксований всього один обстріл позицій Збройних сил України на Донецькому напрямку.
Нагадаємо, в штабі АТО повідомили, що протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 1 обстріл опорних пунктів Збройних сил України на Донецькому напрямку.