В Минобороны рассказали о состоянии здоровья пострадавшего военнослужащего
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военный получил ранения, состояние его здоровья удовлетворительное. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"В результате вражеского обстрела получил ранение 1 военный. Он был доставлен в военно-медицинскоий госпиталь, состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.
По словам Гуцуляка, за прошедшие сутки на Донбассе был зафиксирован всего один обстрел позиций Вооруженных сил Украины на Донецком направлении.
Напомним, в штабе АТО сообщили, что за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" осуществили 1 обстрел опорных пунктов Вооруженных сил Украины на Донецком направлении.