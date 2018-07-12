У Міноборони розповіли про стан здоров'я пораненого на Донбасі бійця

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі один український військовий зазнав поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Внаслідок бойових дій 11 липня один наш військовослужбовець отримав поранення. Зараз йому надається необхідна кваліфікована медична допомога у військовому мобільному госпіталі", - повідомив Гуцуляк.

Загалом протягом минулої доби на Донбасі було зафіксовано 17 обстрілів позицій Збройних сил України. З них 10 на Луганському напрямку та 7 на Донецькому.

Нагадаємо, після початку “хлібного перемир’я” безпекова ситуація на Донбасі покращилася, втім СММ ОБСЄ все ще виявляють “повзучу військову активність”. Українська сторона в ТКГ наголошує на виконанні низки складових. Це, зокрема, припинення застосування зброї за моніторингу та верифікації СММ ОБСЄ і надання гарантій безпеки, насамперед, з боку РФ; відведення важких озброєнь, танків та мінометів НЗФ ОРДЛО у відповідності з мінськими домовленостями і за моніторингу та верифікації СММ ОБСЄ.

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