У Міноборони розповіли про стан здоров'я пораненого на Донбасі бійця

"Внаслідок бойових дій 11 липня один наш військовослужбовець отримав поранення. Зараз йому надається необхідна кваліфікована медична допомога у військовому мобільному госпіталі", - повідомив Гуцуляк.



Загалом протягом минулої доби на Донбасі було зафіксовано 17 обстрілів позицій Збройних сил України. З них 10 на Луганському напрямку та 7 на Донецькому.



Нагадаємо, після початку “хлібного перемир’я” безпекова ситуація на Донбасі покращилася, втім СММ ОБСЄ все ще виявляють “повзучу військову активність”. Українська сторона в ТКГ наголошує на виконанні низки складових. Це, зокрема, припинення застосування зброї за моніторингу та верифікації СММ ОБСЄ і надання гарантій безпеки, насамперед, з боку РФ; відведення важких озброєнь, танків та мінометів НЗФ ОРДЛО у відповідності з мінськими домовленостями і за моніторингу та верифікації СММ ОБСЄ.



