В Минобороны рассказали о состоянии здоровья раненого на Донбассе бойца

"В результате боевых действий 11 июля один наш военнослужащий получил ранения. Сейчас ему оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь в военном мобильном госпитале", - сообщил Гуцуляк.



Всего в течение минувших суток на Донбассе было зафиксировано 17 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Из них 10 на Луганском направлении и 7 на Донецком.



Напомним, после начала "хлебного перемирия" ситуация с безопасностью на Донбассе улучшилась, впрочем СММ ОБСЕ все еще проявляют "ползучую военную активность". Украинская сторона в ТКГ отмечает выполнении ряда составляющих. Это, в частности, прекращение применения оружия по мониторингу и верификации СММ ОБСЕ и предоставление гарантий безопасности, прежде всего, со стороны РФ; отвода тяжелых вооружений, танков и минометов НЗФ ОРДЛО в соответствии с минскими договоренностями и при мониторинга и верификации СММ ОБСЕ.



