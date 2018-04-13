У Міноборони розповіли про стан здоров'я пораненого на Донбасі бійця
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Протягом вчорашньої доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі один український військовий загинув, один – отримав поранення стан його здоров'я важкий. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Внаслідок ворожих обстрілів загинув один наш військовий 1986 року народження. Ще один військовий отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу. Його доставили до військово-медичного госпіталю, стан здоров'я – важкий, наразі йому надають необхідну медичну допомогу", - повідомив Гуцуляк.
Всього протягом вчорашньої доби на Донбасі було зафіксовано 66 обстрілів позицій Збройних сил України, 64 з них визначені як прицільні. Так, 12 обстрілів відбулись на Луганському напрямку, 54 – на Донецькому. Українським військовим 20 разів довелось відкривати вогонь у відповідь, зброєю не забороненою мінськими угодами.
Як повідомляв УНН, спостерігачами СММ ОБСЄ задокументовано майже чотири десятка одиниць бронетехніки на летовищі у Луганську.