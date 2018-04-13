В Минобороны рассказали о состоянии здоровья раненого в Донбассе бойца

"В результате вражеских обстрелов погиб один наш военный 1986 года рождения. Еще один военный получил ранения в результате вражеского обстрела. Его доставили в военно-медицинского госпиталя, состояние здоровья - тяжелое, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - сообщил Гуцуляк.

Всего в течение вчерашней суток на Донбассе было зафиксировано 66 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, 64 из них определены как прицельные. Так, 12 обстрелов состоялись на Луганском направлении, 54 - на Донецком. Украинский военным 20 раз пришлось открывать огонь, оружием не запрещенным минскими соглашениями.

Как сообщал УНН, наблюдателями СММ ОБСЕ задокументировано почти четыре десятка единиц бронетехники в аэропорту в Луганске.