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У Міноборони розповіли про стан здоров'я пораненого бійця

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції один український військовий зазнав бойового травмування, стан його здоров'я задовільний. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

"Під час ворожого обстрілу на донецькому напрямку один український захисник отримав бойове травмування. Його було доставлено до військово-медичного госпіталю. Стан його здоров'я задовільний", - повідомив Д.Гуцуляк.

Всього на Донбасі було зафіксовано 4 прицільні обстріли позицій Збройних сил України, два з них сталися на донецькому напрямку та ще 2 – на луганському. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, на Донбасі знайшли мертвого чоловіка у військовій формі.

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