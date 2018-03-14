У Міноборони розповіли про стан здоров'я пораненого бійця

"Під час ворожого обстрілу на донецькому напрямку один український захисник отримав бойове травмування. Його було доставлено до військово-медичного госпіталю. Стан його здоров'я задовільний", - повідомив Д.Гуцуляк.

Всього на Донбасі було зафіксовано 4 прицільні обстріли позицій Збройних сил України, два з них сталися на донецькому напрямку та ще 2 – на луганському. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, на Донбасі знайшли мертвого чоловіка у військовій формі.