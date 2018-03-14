В Минобороны рассказали о состоянии здоровья раненого бойца

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 46904 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 58725 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 62115 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 103211 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 94867 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103837 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110850 просмотра

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КИЕВ. 14 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военный получил боевое травмирование, состояние его здоровья удовлетворительное. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

"Во время вражеского обстрела на донецком направлении один украинский защитник получил боевое травмирование. Он был доставлен в военно-медицинский госпиталь. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сообщил Д.Гуцуляк.

Всего на Донбассе было зафиксировано 4 прицельных обстрела позиций Вооруженных сил Украины, два из них произошли на донецком направлении и еще 2 - на луганском. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Напомним, на Донбассе нашли мертвого мужчину в военной форме.

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