В Минобороны рассказали о состоянии здоровья раненого бойца
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военный получил боевое травмирование, состояние его здоровья удовлетворительное. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"Во время вражеского обстрела на донецком направлении один украинский защитник получил боевое травмирование. Он был доставлен в военно-медицинский госпиталь. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сообщил Д.Гуцуляк.
Всего на Донбассе было зафиксировано 4 прицельных обстрела позиций Вооруженных сил Украины, два из них произошли на донецком направлении и еще 2 - на луганском. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.
Напомним, на Донбассе нашли мертвого мужчину в военной форме.